Порнозвезду не допустили к церемонии "Порно-Оскар" из-за обвинений в изнасиловании

Звезду порнофильмов Рона Джереми из-за обвинений в изнасилованиях не допускают к церемонии награждения премии AVN Awards, называемой также "Порно-Оскаром". Об этом написали в издении Daily Mail.

Организаторы отказались пускать режиссера и актера на свое мероприятие после того, как, по меньшей мере, 12 женщин во всеуслышание обвинили его в сексуальных преступлениях. Речь идет о действиях, совершенных за период в тридцать лет. Жертвы утверждают, что ранее пострадали от насилия и домогательств, совершенных Роном Джереми.

Среди обвинителей оказалась экс-порноактриса Дженнифер Стил. Она утверждает, что Рон Джереми "вошел в неё" во время симуляции полового акта на фотосессии в 1997 году, несмотря на прямой запрет женщины. Кроме неё, о подобном сообщают поклонницы знаменитости порно-индустрии.

При этом 64-летний Рон Джереми отрицает свою причастность к подобного рода дейстиям. Он отмечает, что позволяет себе прикасаться к девушкам без разрешения, однако никогда не принуждал к сексу насильно. Порноактер выразил свое недовольство консервативными организаторами AVN Awards.