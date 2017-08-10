Жительнице Калининграда отказали в маткапитале из-за «ё»

Жительнице Калининграда отказали в выдаче материнского капитала. Главной причиной проблемы стало различное использование буквы «ё» в паспорте.

Жительница России получила отказ от Пенсионного фонда России в выплате положенного по закону денежного довольствия за рождение очередного ребенка в семье.

Причиной отказа в материнском капитале стали различия в написании фамилии заявительницы в документах, устанавливающих личность калининградки. В одном случае фамилия была написана через «ё», в других ситуациях в документе стояла «е». Ущемленная в правах женщина решила обратиться в судебные органы за разъяснениями. Пострадавшая сообщила, что никогда прежде не испытывала подобных проблем с установлением личности. Суд пока рассматривает претензии жительницы Калининграда.

В 2017 году нижняя палата российского парламента уже обсуждала инициативу по приравниванию этих двух букв к одной. Тогда Госдума отклонила подобные предложения, поскольку такая мера могла негативно сказаться на поиске преступников и пропавших лиц.