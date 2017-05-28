Амурский губернатор подарил студенту собственные часы

В ОКЦ Благовещенска 25 января этого года было проведено мероприятие посвященное Дню студента. На празднике в лотерее разыгрывались среди студентов больше 20 подарков от губернатора Приамурья. Однако последним главным подарком стали личные наручные часы губернатора, он прямо на сцене снял их с руки и подарил одному из студентов Амурского филиала МГУ имени адмирала Невельного.

"Время нужно беречь и ценить, ведь это главное наше богатство. И тратить его необходимо с умом, но и не забывать немного веселится, ведь студенческие годы не забываются никогда. С праздником студента вас!" - прокомментировал, глава Александр Козлов.

Также студентам были вручены годовые абонементы в тренажерный зал, подарочные сертификаты в салоны красоты и билеты на концерты звезд российской эстрады.

Также отмечается, что самым активным 15 курсантам были вручены благодарственные письма от губернатора области, подарочные сертификаты в городской ресторан на пять тысяч рублей каждый.

Об этом рассказали в областном правительстве. Ранее стало известно, что Татьянин день отмечают 40 тысяч амурских студентов.