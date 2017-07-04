В Telegram появились новые стикеры с изображением губернатора Астрахани

В Telegram появился пак новых стикеров с изображением губернатора Астраханской области Александром Жилкиным. Его можно отыскать во всех версиях клиента мессенджера.

В новом наборе из 5 стикеров Александр Жилкин примерил на себя образ преподавателя, который использует известные афоризмы. Среди них: "А голову ты дома не забыл" и "Зачет". Местные СМИ отмечают, что работы получились удачными благодаря преподавательскому опыту чиновника.

Ранее эти же авторы создали стикер-пак, включающий пятнадцать различных эмоций. Он также доступен для установки пользователями.

Сотрудники Министерства образования и науки к Татьяниному дню разработали стикеры с главой ведомства Ольгой Васильевой.