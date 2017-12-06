В Москве не разрешили надстроить офисное здание на Красной Пресне

В Москве не разрешили надстроить офисное здание в районе Красной Пресни. Об этом говорится в сообщении столичного застройщика.

‍Московские власти вынесли решение по запросу коммерческой организации, которая владеет офисным зданием небольшой величины в центре российской столицы. Застройщики намеревались представить проект, согласно которому здание должно было увеличиться в размерах. На верхнем этаже предполагалось разместить гостиницу и ресторан. При этом высотность здания также должна было измениться в сторону увеличения.

Комиссия по градостроительству Москвы рассмотрела заявку проекта и приняла решение не разрешать дальнейшие работы на существующем объекте коммерческой недвижимости. Одной из причин запрета стало близкое расположение другого жилого дома. Объект располагается на улице Красная Пресня.