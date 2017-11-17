До конца марта в Москве начнут работать 600 новых автобусов и трамваев

До конца марта в Москве на маршрутах начнут работать 588 новых автобусов и около 20 трамваев. Такое сообщение 26 января опубликовали на сайте мэрии со слов заммэра Максима Ликсутова.

В автомобильный парк "Мосгортранса" поступят 50 автобусов средней вместимости, 313 - большой и 225 - особо большой. Эти транспортные средства полностью приспособлены под нужды пассажиров с низкой мобильностью. Кроме того, они оснащены двигателями "Евро-5", системами ГЛОНАСС и климат-контролем. Вместе с пополнением в начале весны на московские улицы выедет сотня трамваев модели "Витязь-М".

Максим Ликсутов подчеркнул, что вся вышеперечисленная техника изготовлена на российких предприятиях. Она соответствует всем актуальным требованиям по безопасности, надежности и экологической приспособленности. Он также напомнил, что метро составы метро пополнятся 64 вагонами "Москва".