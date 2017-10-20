Жителей Благовещенска приглашают принять участие в конкурсе «Масленичных поездов»

Все желающие жители приглашены на конкурс "Масленичных поездов", который будет организован 18 февраля Городским домом культуры. В каждом таком поезде будет установлена кукла, которую предложили изготовить в различных образах: казачки, северянки и даже стиляги.

"Масленичный поезд"- это группа ряженных от 10 до 25 горожан, состоящая из самых различных персонажей. Каждый желающий должен будет изготовить и презентовать свою куклу. Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 11 февраля. Собрание будет проведено 12 февраля этого года к половине седьмого вечера на улице Ленина, 144, в актовом зале Городского дома культуры. Самые лучшие презентации будут предоставлены и награждены на площади Ленина в рамках городского масленичного гуляния 18 февраля этого года.

Городских рукодельниц зовут на выставки-ярмарки шерстяных варежек и носков, а также весенних расписных платков. Работы будут представлены в рамках народного гуляния "Широкая Масленица".

Ранее стало известно, что Благовещенцы съели десять тысяч блинов, порубили капусту и сожгли куклу.