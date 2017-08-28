В московском районе Печатники создадут трассы для дрифта и мотокросса

В Москве на территории района Печатники создадут трассы для дрифта, картинга, мото- и велокросса. Такое уведомление 26 января опубликовали на сайте мэрии.

Объекты возведут на площади 28 гектар. Согласно планам, оборудуют четыре кольцевых трассы, самая длинная из которых составит 1900 метров и будет предназначена для дрифтования. Рядом возведут трибуны для зрителей. В проект входят также пункты проката транспорта, а также здания для раздевалок и медпункта. Свои автомобили посетители смогут оставить на двух парковках, вместимостью более 600 мест.

В столичном правительстве предполагают, что новые спортивные трассы привлекут миллионы жителей юго-восточных и южных частей города. Помимо тренировок, на них намерены проводить соревнования.