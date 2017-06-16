В Санкт-Петербурге открылась выставка рисунков Бориса Гребенщикова

В Санкт-Петербурге на платформе музея соверменного искусства "Эрарта" открылась выставка рисунков Бориса Гребенщикова. Об этом 26 января стало известно городским СМИ.

Экспозиция получила название "Азбука лунного света". В её состав вошли 17 картин музыканта и несколько фотоснимков на пластинах из металла. Автор рассказал, что все полученные от посетителей деньги пойдут на создание нового альбома рок-группы "Аквариум", лидером которой он является.

Борис Гребенщиков в беседе с журналистами отметил, что всегда рисует "припадками" и не задумывается над концепцией будущей работы. Все сюжеты - производные чувств художника, возникающих во время вдохновения. Обычно, между созданием картин проходит 6-9 месяцев, однако в этом интервале есть исключения. По словам Бориса Гребенщикова, в представленных изображениях Санкт-Петербург не воплотился.

Знаменитость также поделился своей любовью к творчеству Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Василия Верещагина и некоторых импрессионистов. Он подчеркнул, что завидует названным хужожникам и хотел бы уметь изображать столь же талантливо.