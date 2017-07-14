В Украине секс-символы устроили фотосессию с гробами

В Украине секс-символы устроили откровенную фотосессию с гробами. Модели из Днепра намеревались подчеркнуть изящество дизайнерского искусства.

В украинском городе Днепре (Днепропетровск) несколько привлекательных моделей снялись для рекламной кампании экогробов, выполненных по индивидуальному заказу дизайнеров.

Пиар-ход имеет признаки провокации, поскольку на достаточно откровенных фотографиях изображены красивые девушки рядом с гробами. На крышке последнего пристанища человека в этом мире можно увидеть роскошные иконы и другие изображения на различные тематики, в том числе на эротические темы.

Предприниматели решили с размахом подойти к ритуальным услугам нового поколения. Похоронное бюро нетрадиционного характера может предложить гробы с самыми различными рисунками: от изображений ангелов до откровенных порнографических тематик. Какова стоимость изделий и есть ли спрос на них, пока выяснить не удалось.