Игравший динозавра Барни актер стал гуру тантрического секса

Дэвид Джойнер, сыгравший роль динозавра Барни в детском телешоу "Барни и Друзья", стал гуру тантрического секса. Об этом стало известно изданию Vice.

Актер проводит трех-четырехчасовые сеансы, которые стоят 350 долларов. За эти деньги клиентки получают омовение в ритуальной ванне, регулировку чакр и разблокировку энергетических потоков путем массажа или сексуальной связи. По словам знаменитости, услугами его предприятия пользуются 30 женщин. За неделю можно провести 2-4 персональных сеанса.

По мнению Дэвида Джойнера, роль Барни имеет прямую связь с тантрой. Энергия, которую он передавал находясь в образе, имеет в своей основе тантрическую подоплеку, которая базируется на любви. В костюме фиолетового тиранозавра Дэвид Джойнер снимался с 1992 по 2001 год.