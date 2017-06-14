В Москве МФЦ опровергли сообщения о признании однополого брака. Ранее российские СМИ рассказали о том, что мужчины смогли подтвердить свой брак в многофункциональном центре.

В Москве представители столичных МФЦ отреагировали на сообщения некоторых российских СМИ. Накануне издания рассказали, что двое мужчин, которые являются гражданами России, смогли зарегистрировать брак на территории Европы, а затем по приезду обратно им в многофункциональном центре поставили официальный штамп о признании однополого брака.

В столичных МФЦ опровергли эту информацию и назвали ее ложной, так как московские центры по предоставлению государственных услуг не регистрируют браки и не проставляют соответствующие печати подтверждения подобных действий.

В МФЦ пояснили, что сотрудники учреждения только передают в ЗАГС необходимые документы о планирующемся бракосочетании. Окончательное решение о регистрации брака принимают в ЗАГС.