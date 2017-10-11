Ученые математическими формулами рассказали, как появляются новые идеи

Человеческое сознание способно выдавать новую идею. Именно такой факт стал в основу экспериментов британских ученых из Лондонского университета королевы Марии. Благодаря математической формуле, они показали процесс возникновения этих идей.

С помощью такого открыьтия ученые смогут досконально разобрать ведение успешного бизнеса, идей выигрыша и остальные факторы успеха. Так основным фактором успешности является развитие человека в социальной сфере и экономической. Для точности описания процесса, были задействованы эмпирические законы. Наиболее подходящей оказалась модель случайного блуждания, где появление новой идеи сопутствует переход по ребру сетки на свободный узел. Британские ученые, через свое открытие хотят разобраться в формировании в сознании человека выгодных идей и успешность в делах. Но исследования стоит продолжать.