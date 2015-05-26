Лукашенко подписал декрет об отмене налога с "тунеядцев"

Глава Белоруссии Александр Лукашенко совершил подписание декрета №1, согласно которому отменяется взимание специального денежного сбора с граждан, которые временно не работают.

Как сообщается на сайте президента страны, в новый декрет не попали нормы, которые ранее предусматривали взимание налоговых сборов с трудоспособных граждан временно неработающих.

Подчеркивается, что лица, которые ранее были признаны плательщиками сбора, полностью освобождаются от его уплаты. Подчеркивается, что новый документ предусматривает другой подход, согласно которому будут стимулироваться трудоспособные временно неработающие жители страны к официальной занятости.