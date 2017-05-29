Навальный опозорился, опубликовав фото "ужасного" роддома

Оппозиционер Алексей Навальный опозорился после того, как разместил в соцсети снимок "ужасного" роддома. Таким образом он хотел напомнить об уровне медицины в России.

На своей странице в соцсети Навальный опубликовал довольно пугающий снимок, на котором изображена рожающая женщина. В якобы "роддоме" все операционные расположены впритык друг к другу даже без нормальных стен, в довольно маленьком помещении. В комментарии под видео Навальный написал, что не может поверить в то, что такое на самом деле существует.

Таким образом оппозиционер пытался напомнить об ужасной медицине в России. Навальный не учел одного - на фото на самом деле изображены учебные кабинеты Казанского университета, а не роддом, а вместо людей - манекены. Так, оппозиционер хотел пристыдить российских медиков, хотя на деле опозорился сам.