Бывший научрук Путина подал иск против «Делового Петербурга» и Transparency

Бывший научный руководитель Путина и ректор Горного университета, где нынешний президент защищал свою диссертацию, Владимир Литвиненко подал в суд иск против изданий «Деловой Петербург» и Transparency International. Литвиненко намерен отсудить у СМИ 65 миллионов рублей, за «оскорбление чести, достоинства и деловой репутации».

Как стало известно, еще в сентябре 2017 года Владимир Литвиненко оформил свой иск. В нем ректор Петербургского ВУЗа требует взыскать с издания «Деловой Петербург», с российского филиала Transparency International и с 3 отдельных журналистов 65 миллионов рублей морального ущерба.

В иске указано, что Литвиненко обвиняет СМИ в статьях, которые «порочат его честь и угрожают разрушить его репутацию делового человека». Однако, ректор ВУЗа так и не оплатил госпошлины за суд, что остановило разбирательство на стадии принятия искового заявления. Издания, на которые Литвиненко подал в суд, сообщили, что об иске они узнали не сразу. Как известно, в своих статьях данные СМИ и обозначенные в иске журналистки опубликовали скандальные статьи об имуществе ректора. В них указывалось о многомиллионных состояниях Литвиненко, о массе квартир и домов в разных поселках и городах.