Впервые в истории московского метро построен двухпутный тоннель

Работниками была завершена постройка двухпутного тонелля, которая ролегает до станции «Юго-Восточная» Кожуховской линии в Москве.

После наблюдения за всеми системами комплекса «Лилия» будет продолжаться прокладывание участка до станции «Окская». Диагностика всех систем ТПМК будет производиться во время передвижения тоннелепроходческого щита. В случае выявление сбоев в работе, планируют удалять все неточности. В планах на Кожуховской линии возведение порядка восьми станций, шесть из которых будут застроены транспортно-пересадочными узлами. Кожуховская ветка столичного метрополитена – 15 по счету линия. С ее помощью транспортные условия для многих жителей районов Москвы станут лучше и можно разгрузить пассажиропотоки на других станциях.