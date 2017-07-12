Акция "Ночь кино" состоится в Москве 27 августа

Популярная акция «Ночь кино» по традиции пройдет в столице 27 августа. Об этом рассказал руководитель департамента культуры Александр Кибовский, во время проведения совещания с руководителями подведомственных департаменту учреждений, проинформировали в СМИ.

Организацию предстоящей акции возьмет на себя «Московское кино». В период проведения данного мероприятия в кинотеатрах, музеях, а также библиотеках, как правило, проходят лекции, концерты и кинопоказы.

Напомним, что первый раз акция «Ночь кино» состоялась в различных регионах РФ в 2016 году. В прошлом году в Москве в ней участвовали свыше 30 тысяч человек. На территории всего города состоялось порядка 446 мероприятий. Минувшую акцию приурочили к 870-летию Москвы.