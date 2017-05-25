Официантка в Амурской области отказалась от новых 2000 рублей

Амурские работники общепита еще не совсем знакомы с новой русской валютой. Именно поэтому девушка официантка из кафе в Новобурейском районе Амурской области, категорически отказывалась принимать оплату купюрой номиналом в 2000 рублей.

Именно потому что она их никогда в жизни не видела, то и брать их в руки не будет. Посетителю не понравилось такое обращение с ним работниками кафе и он заснял весь скандал на видео, а в последствии выложил в интернет, хотя в РФ приняли закон, где прописан размер штрафа в случае отказа брать в виде оплаты купюры 200 и 2000 рублей. Так, размер штрафа насчитывает 50000 рублей. На финансовых рынках криптовалют также происходят новшества. Министерство финансов России, внесли предложение о разрешение сделок для физлиц на биржах. Так будет определен порядок в финансовой сфере в области виртуальных финансов.