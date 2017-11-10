Лавров назвал свое любимое стихотворение у Высоцкого

Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что любит творчество знаменитого поэта Владимира Высоцкого. Он также признался, что больше всего ему нравится стихотворение "Песня конченного человека".

Как рассказал Лавров, Высоцкий является его любимым поэтом. Также он отметил, что любит абсолютно все творчество поэта, поэтому выбрать какое-нибудь одно стихотворение. Глава МИД РФ рассказал, что больше всего ему нравится стихотворение "Песня конченного человека", так как в нем есть мощнейшие по образности строки.

Он продекламировал отрывок из этого стиха: "Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах". Также Сергей Лавров отметил, что ему симпатизирует "Баллада о детстве".