СМИ: Специалисты Twitter разрабатывают возможность для обмена видео

Иностранные СМИ, ссылаясь на свой источник в Twitter, заявили о том, что специалисты компании ведут разработку совершенно новой возможности, которая поможет обмениваться видеороликами в стиле Snapchat. В Twitter не прокомментировали появившуюся информацию.

Напомним, что более пяти лет тому назад владельцам Android и iOS стала доступна новая программа под названием Snapchat. С его помощью можно создавать видеоролики с многообразными рисунками, а также анимациями и отправлять их своим друзьям. Главной отличительной чертой приложения принято считать то, что адресат имеет возможность выбрать, на протяжении какого времени видеозапись будет показываться получателю, по окончанию чего запись автоматически удаляется. На сегодняшний день СМИ известно, что специалисты Twitter смогли разработать демоверсии подобной опции, но остается неизвестным, каким будет дизайн.

Отмечается, что официальных комментариев от представителей компании, по поводу данной информации, не поступало.