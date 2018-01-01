Путин принес соболезнования родным погибшей Людмилы Сенчиной

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования по поводу гибели знаменитой артистки Людмилы Сенчиной. Телеграмму к родным и близким актрисы опубликовали на сайте Кремля.

В своем обращении российский лидер отметил, что уход Людмилы Сенчиной является невосполнимой утратой не только для музыкального искусства, но и для всей отечественной эстрады. Путин также отметил, что светлая память об ушедшей актрисе останется в сердцах ее родных, близких, друзей и поклонников ее яркого и щедрого таланта. Данную телеграмму разместили на официальном сайте Кремля.

Стоит отметить, что Людмила Сенчина скончалась утром 25 января в возрасте 67 лет. Известно, что она на протяжении 1,5 лет боролась с тяжелым заболеванием.