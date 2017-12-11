Жители Ростова смогут поменять мелочь на памятные монеты ЧМ-2018

В течение ближайших недель ростовчане и жители области, получат возможность произвести обмен залежавшихся монет (копейки и рубли) на памятные – которые были специально выпущены к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 , без какой-либо комиссии.

Как проинформировали в пресс-центре Банка Российской Федерации, его сотрудники призвали ростовчан не копить металлические деньги в своих домах, а наоборот применять их во время денежных расчетов. Для реализации подобной цели, была специально запущена акция под названием «День приема монеты от населения». Она пройдет в большинстве банков, но рекомендуется уточнять информацию в конкретных отделениях.

Отметим, что к предстоящему ЧМ-2018 Банк РФ приурочил выпуск памятных монет номиналом 25 рублей и три рубля. Последние будут представлять собой небольшую презентацию городов, в которых состоятся матчи: Ростов, Волгоград, Нижний Новгород, а так же Самару.