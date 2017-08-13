Сериал "Корона" в третьем сезоне покажет принцессу Диану

Третий сезон сериала Корона ознаменуется появлением принцессы Дианы. А четвертая часть будет представлять ее как главную героиню.

В первых двух сезонах рассказывается о молодых годах Елизаветы II. Для ролей приглашены Клэр Фой, Мэтт смит, Ванесса Кирби. В третьей части все актеры будут подвержены замене, так как события произойдут уже в зрелых возрастах монаршеских особ. Так, на роль королевы выдвинута кандидатура Оливии Колман. Третий сезон ознаменуется появлением еще одной монашеской особы – принцессы Дианы. Для раскрытия образа принцессы продюсеры уделят больше времени в четвертой и пятой частях В сериал также планируют включить и героиню Марагрет Тетчер. Свой дебют сериал начал с 4 ноября 2016 года. Где освещается жизнь королевы Великобритании с 1947 года по настоящее время.