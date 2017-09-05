В Москве завершается строительство трех эстакад на участке Северо-Западной хорды

Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил о завершении строительных работ по созданию трех эстакад на участке СЗХ. До конца 2018 года уже будут завершены три эстакады, помимо этого, сейчас ведутся ремонтные работы на путепроводе чрез Рублевское шоссе.

Как указал Бочкарев, к концу 2018 года в Москве появятся три новые эстакады. Все они будут построены на участке Северно-Западной хорды. Такие эстакады строятся на створе улиц Боженко и Толбухина, на съезде с улицы Боженко и через Крылатскую улицу.

Помимо этого, Бочкарев сообщил о ведущихся работах на тоннельном путепроводе через Рублевское шоссе. Также стройка идет на 3 наземных и 2 подземных переходах для пешеходов.

Уже сообщалось, что 7 лет московские дороги увеличили свою протяженность на 16%. Собянин указывал, что за 2017 год в Москве было создано 124 километра проезжих частей, 37 мостов, эстакад и тоннелей. Также было создано 30 переходов для пешеходов.