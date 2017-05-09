Хелен Миллер станет Екатериной Великой

Известная как Цезония по фильму Калигула Хелен Миррен исполнит роль великой российской императрицы Екатерины Великой.

Исторический сериал презентован зрителям от американского телеканала «HBO». Заснято всего четыре серии, где будут рассказываться события правления Екатерины Великой и раскрываться тайны ее романа с Григорием Потемкиным, в свое время присоединившего Крым к Российской империи. По мнению экспертов, следует готовится к негативной критике сериала, от российских зрителей, из-за любовных отношений императрицы, которые отображены в маниакальном характере. Дата выхода пока не известна. Хелен Миррен уже имела опыт игры в сериалах королевских особ. Буквально 10 лет назад она сыграла Елизавету II, за что была удостоена премии Оскар.