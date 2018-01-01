Пьеха сравнила Людмилу Сенчину с цветком: яркая и красивая

Эдита Пьеха выразила соболезнования родным и близким Людмилы Сенчиной. Пьеха отметила Людмилу как цветок: яркий и красивый. Татьяна Буланова выразила свои соболезнования окружению Сенчиной.

Со слов Пьехи, Людмила Сенчина относилась к категории людей, которые были яркие и неповторимые, талантливая личность на советской эстраде. Включая многих других, Эдита не знала о болезни Сенчиной. При последней их встрече, у Людмилы Сенчиной, как всегда, горели глаза и она улыбалась. Актриса отметила, что Бог слишком рано забрал Сенчину. Уход из жизни Людмилы Петровны для многих эстрадных исполнителей стало шоком и полнейшей неожиданностью. Она ушла очень скромно. Все, кто хоть чуть чуть был знаком с певицей выражают соболезнования родным и близким. Творчество Сенчиной распространяется не только на сцену театров. Она снималась в кино, пробовала себя на телевидении. Но ее голос знали и любили многие.