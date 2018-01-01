Филипп Киркоров попрощался с

Известная певица, а также актриса и народная артистка РФ Людмила Сенчина ушла из жизни на 68-м году в Санкт-Петербурге.

Отметим, что народный артист России Филипп Киркоров попрощался на своем аккауенте в Instagram с популярной и не менее известной певицей, поделившись ее композицией «Камушки». Также с ней попрощались и ее коллеги по творческому цеху, выразив свои искренние соболезнования родным и близким.

Напомним, что на протяжении 1,5 лет Сенчина вела борьбу с раковым заболеванием. После завершения курса реабилитации, недуг стал постепенно отступать, но внезапно состояние женщины стало стремительно ухудшаться. Несмотря на то, что она была смертельно больна, не покинула выступления на сцене и каждый раз выходила на публику с прекрасной улыбкой. Трагической новостью поделился супруг Людмилы, продюсер Владимир Андреев.