Музыкальный мультфильм про дождливый Петербург набирает известность в соцсети. Мультфильм любят просматривать любители прогуливаться по дождливому городу Санкт-Петербургу.

Автор мультсериала Иван Максимов создал анимэ про дождливый город и ее музыкантов. Мультфильм попал просторы интернет в Youtube в декабре прошлого года. Но пользователи почему то только сейчас заметили его.

Мультик автор посвятил камерному оркестру «Дивертисмент», исполнители которой проживают и записывают свои песни в городе на Неве. В видеоролике вымышленные персонажи разгуливают по улице Петербурга под музыку Баха.

Ранее стало известно, о мультфильме другого петербургского режиссёра Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса», номинированного на Оскар.