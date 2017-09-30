Медведев поручил разместить на Крымском мосту посты полиции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил свою подпись на поручение, в котором указывается разместить на мосту через Керченский пролив стационарные посты полицейских. Данное постановление уже опубликовано на сайте с правовой информацией.

Как стало известно, распоряжение о постах на мосту указывается в документе, прописывающем изменения программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Федеральная целевая программа предполагает собой нововведения и улучшения на полуострове.

Также сообщается, что в данной ФЦП Медведев утвердил еще одну поправку. Согласно с новый документом, в программе будет увеличено финансирование ряда мероприятий.

Ранее на мосту через Керченский пролив, который соединяет России и Крымский полуостров, уже было установлено освещение. Также на одном из участков моста уже установили барьерные ограждения.