В Москве возведут новый ТРЦ неподалеку от станции метро "Некрасовка"

Торгово-развлекательный центр намерены, возвести в Москве неподалеку от ТПУ «Некрасовка», поделились с корреспондентами в пресс-центре Москомстройинвеста.

Градосторительная-земельная комиссия столицы приняла изменения касательно правил земельного пользования, а так же застройки (ПЗЗ) Москвы для возведения ТРЦ недалеко от ТПУ «Некрасовка».

Неподалеку от станции «Некрасовка» инвестор запланировал построить торгово-развлекательный комплекс, в котором будет находиться кинотеатр. Отмечается, что примерная площадь объекта будет достигать более 56,8 тысячи кв. м., проинформировал СМИ председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Для реализации этих планов ООО ТПУ «Некрасовка» был дан участок земли, площадь, которого равна 3,8 гектара. Срок его аренды составляет 6 лет. Данный ТРЦ должен будет разнообразить досуг жителей района Некрасовка.