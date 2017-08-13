Омская драма создала приложение, с помощью которого можно найти пару для визита в театр

В Омском государственном академическом театре драмы создали приложения для граждан, с помощью которого можно найти спутника для визита в театр. На официальной странице группы ввели новую функцию "Найти спутника-спутницу". Она создана для того, чтобы каждый желающий имел возможность найти себе пару для похода в театр.

Об этом сообщили в Омском театре драмы. "Если вам как и нам необходима романтика и авантюризм, мы предлагаем вам прочувствовать это в нашем проекте. Может быть, театр станет началом новой дружбы, романтических отношений, или просто поможет найти хорошую компанию." Для того, чтобы найти себе пару, необходимо просто нажать на кнопочку, просмотреть личные страницы всех желающих составить компанию, написать им и договориться о встрече.

Омичи такое предложения театра положительно оценили. Пару для совместного визита в театр уже ищут 13 жителей. Также жители предложили администрации ввести еще одну функцию по заказу еды из ресторанов, как это делают в столичных заведениях.