Псковские коммунисты жалуются на фильм «Последняя статья журналиста»

Со стороны Псковских депутатов от коммунистической парии РФ посыпался ряд возмущений на картину «Последняя статья журналиста». Описанные события перестройки в фильме не соответствуют достоверным событиям, происходящим в регионе на тот момент.

При открытии сессии областного Собрания один из членов партии прямо высказался: первый секретарь КПСС выгораживает сына, любителя побаловаться наркотиками, из-за которого случилась авария. Второй секретарь КПСС также был участником аварии, где унеслись человеческие жизни. У коммунистов на этот счет свое суждение. В Пскове и Псковской области такие события не могли быть, особенно в начале 90-х, когда нечестных людей не было. Данные события дискредитируют коммунистическую партию. Депутаты намереваются обратится в Псков, из-за чего был выбран этот город среди других, ведь у молодого поколения может сложиться мнение, что такое и правда имело место быть на Псковщине. Были призваны исторические организации и военные общества, и все, кто связан с культурой того времени, для выяснения вопроса, почему снимаются такие вещи именно в Псковской области. Показ сериала начался в январе 2018.