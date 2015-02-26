43% жителей России приняли ролик ульяновских курсантов за шутку

43% процента жителей восприняли танцевальное видео ульяновских курсантов как за безобидную шутку, остальные 35% считают, что падение нравов, и еще семь процентов -"намеренной дискредитацией российской гражданской авиации".

Танцевальный видеоролик с ульяновскими курсантами пересмотрел каждый второй житель страны, и только 23 процента жителей никогда не видели его. Об этом рассказали в ВЦИОМ.

Большая часть населения страны, которая знакома с инцидентом высказалась, что курсантов в любом случае нужно наказать, 37 процентов жителей предложили привлечь парней к общественным работам. 11% назначить административный штраф. И 10 процентов, считают, что студентов необходимо отчислить из учебного заведения.

Это удалось узнать корреспондентам с помощью опроса проведенного 22 и 23 января, в нем приняло участие две тысячи горожан. На видеоролике который моментально облетел социальные сети, и вызвал всеобщий резонанс, первокурсники предстали в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцуя в блоке общежития института под музыкальную композицию Бенни Бенасси Satisfaction. Возможно, видеоролик был снят еще осенью, однако опубликованный только этой зимой.