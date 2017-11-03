В 2017 году в Москве побывали более 21 млн туристов

В 2017 году в Москве побывали более 21 миллиона туристов. По словам ее мэра Сергея Собянина, это число – рекорд за последние годы. Такие данные приводились 25 января на его заседании с сотрудниками Главного управления МВД столицы.

За прошедший 2017 год в Москве побывали более 21 миллиона туристов. Они приезжали в российскую столицу с самых разных мест и регионов, в том числе и из других стран. Таким образом, по результатам этих данных стало понятно, что Москва по праву заслужила место в ТОП-5 наиболее востребованных маршрутов в мире. Известно, что большой приплыв посетителей в столицу часто ознаменуется большими мероприятиями. Например, в течение минувшего года там проводились различные демонстрации, гуляния, ярмарки.

Власти Москвы выражают уверенность в том, что текущий год также поставит новые рекорды в притоке туристов. Ожидается, что в столицу станут стекаться к президентским выборам, а также к чемпионату мира по футболу.