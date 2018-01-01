В Сети обнародовали завещание Людмилы Сечиной

25 января утром не стало народной артистки России Людмилы Сенчиной. Она завещала похоронить ее на Смоленском кладбище в Петербурге.

Про ее болезнь знал лишь очень узкий круг людей. Никто даже не догадывался, что хворь начнет так быстро прогрессировать. Людмила Сенчина известна была и в советское время на просторах Украины и России. Ей присвоено звание заслуженная артистка Украины, народная артистка Российской Федерации. С 1970-1975 года она была одной из ведущих солисток своего поколения. В начале 1970 работала на телевидении соведущей. Снималась в кино, работала в театре. Голос Людмилы Сенчиной, отмечен как один из уникальнейших голосов, его даже сравнивали с ангельским. И если бы она не стала звездой эстрады, то обязательно стала звездой оперетты. Семья и руководство театра музыкальной комедии сейчас занимаются организацией похорон Людмилы Сенчиной.