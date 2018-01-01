В соцсетях начался откровенный флешмоб в поддержку убитой студентки Баумана

Пользователи социальных сетей положили старт флешмобу в поддержку убитой студентки московского университета Баумана. Они публикуют свои откровенные фотографии с хэштегом «#этонеповодубить», протестуя поступку ее сокурсника, который задушил ее из-за неразделенной любви.

Последние несколько дней сеть разрывает история об убитой студентке из университета Баумана, а также подробности, которые всплывают от ее знакомых и родственников. Примечательно, что после трагедии многие пользователи стали писать, что девушка сама виновата в случившемся, так как вела беспорядочный образ жизни и флиртовала со многими парнями, так как ей нравилось быть в центре внимания. За нее решили заступить другие особи женского пола, которые стали публиковать свои откровенные фотографии, помечая их хэштегом «#этонеповодубить».

Публикации с подобной пометкой уже довольно распространены в таких соцсетях как Instagram и «ВКонтакте». Девушки пытаются доказать, что они вправе вести себя как хотят и раздеваться на камеру, потому что они красивы и молоды. Они пишут, что их публикации и поведение не могут быть поводом для их убийства. Тем не менее, некоторые пользователи, продвигая свои публикации с тем же хэштегом, пишут о том, что разгульное поведение не может быть поводом для гордости. Они недоумевают, почему молодое поколение стало считать, что вседозволенность может изменить мир, а минимум одежды поднимает популярность девушек.