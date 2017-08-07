Пользователи жалуются на длительные сбои в Facebook

Сегодня утром большинство пользователей российского интернета ощутили перебои в работе популярной соцсети Facebook.

При этом отмечается, что сбой происходит при входе с компьютера. С помощью телефона юзеры могут без проблем попасть на свои странички. Летом прошлого года, россияне, австралийцы и жители Индии, уже сталкивались с проблемой работы в Facebook и Instagram. У Facebook были такие проблемы и ровно год назад, когда пользователи из Европы, Азии и США, имели проблемы с доступом в аккаунты, а лента новостей вообще не обновлялась. Но, тогда юзеры не могли войти ни через персональные компьютеры, ни через мобильное приложение.