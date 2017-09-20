Экс-канслер Германии Герхард Шредер женится в пятый раз

73-летний Герхард Шредер, бывший канцлер ФРГ, намерен женится в пятый раз. Об этом он поделился в Сеуле в рамках делового визита.

Его счастливой невестой стала 49-летняя жительница Южной Кореи, Ким Со Ен. Она работает профессиональным переводчиком с немецкого языка. Около трех лет назад бывший немецкий канцлер познакомился с переводчицей. Позже пара еще несколько раз виделась на разных светских мероприятиях, где и зародились искренние чувства.

Со слов самого Герхарда Шредера, их родные познакомились и начали обсуждать планы качательно свадьбы, которую уже запланировали на осень в этом году. Точное время и место проведения на данный момент пара еще не уточняла. Экс-канцлер и его невеста Ким Со Ен после бракосочетания будут жить и в Германии и в Южной Корее.

Отмечается, что на сегодняшний день Шредер разводится со своей четвертой женой. Он отметил, что его развод с четвертой супругой никак не связан с нынешней избранницей. Ранее стало известно, что Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал абсурдом антироссийские санкции.