В соцсетях снова набирают популярность реанимированные "группы смерти"

Как стало известно, в социальных сетях снова набирают популярность "группы смерти". Отмечается, что соцсети снова заполонили сообщества с контентом депрессивного характера.

Эксперты сообщили о том, что в социальных сетях снова набирают популярность своеобразные "группы смерти", содержащие в себе контент депрессивного характера. Данные группы уже сменили свое название, и теперь продвигают свою запрещенную деятельность под новым названием и обновленными хэштегами.

Отмечается, что как только подростки вступают в данные сообщества, им тут же приходит ряд заданий от куратора, преимущественно для каждого они одинаковы. Так, первым заданием является шрифт, который нужно разгадать. Символикой таких групп является красная пентаграмма на черном фоне, обрамленная непонятными символами.

Официальные представители соцсети "ВКонтакте" рассказали о том, что никакого всплеска активности по данным темам им зафиксировать не удалось. Они также отметили, что все хештеги по этой теме автоматически блокируются, как только попадают в систему.