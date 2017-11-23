Правнук Сталина назвал «нелюдями» авторов комедии «Смерть Сталина»

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили прокомментировал выход нового британского фильма «Смерть Сталина». Авторов картины он назвал «нелюдями», отметив, что смерть любого из людей не должна становиться поводом для комедийного фильма.

Яков Джугашвили указал, что он не смотрел новый фильм, так как ему достаточно лишь услышать его название. По мнению правнука Сталина, нельзя считать людьми тех, кто решил снять комедию о смерти человека. Таких авторов картины Джугашвили назвал «нелюдями».

Правнук Сталина указал, что авторы фильма не нуждаются в критике, так как их фильм сам по себе демонстрирует их нравственность. Яков Джугашвили обращает внимание на критики пользователей в Сети, которые негативно отзываются о комедии. Однако, утверждает он, такому фильму не нужна и критика, так как даже она показывает внимание к картине, чего демонстрировать не стоит.

Примечательно, что Джугашвили отметил причины создания такого фильма. Он уверен – появление картины символизирует смену качеств людей, так как авторам позволили снять такую картину лишь из-за смены эпохи. Правнук Сталина отметил, что после смена режима в КНДР появится фильм о смерти Ким Ир Сена, что также покажет изменения власти и сознания людей.