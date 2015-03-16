Таджиков попросили не приезжать в Россию на время проведения ЧМ по футболу 2018

Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана обратилось к гражданам своей страны с необычной просьбой. Так, ведомство просит таджиков по возможности отказаться от поездок в Россию на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, в связи с тем, что в России будет проведен ЧМ по футболу, в период с 25 мая по 25 июля 2018 года все иностранные граждане обязаны становиться на миграционный учет в течение суток с момента прибытия. Это касается граждан, которые намереваются приехать на временное или постоянное жительство, а также трудовую миграцию в города, где будет проходить ЧМ-2018.

Отмечается, что гражданам Таджикистана посоветовали придерживаться данных правил, или же вовсе отказать от поездок в Россию в период с 25 мая по 25 июля. Ведомство предупреждает, что в связи с проведением ЧМ, меры безопасности в российских городах будут усилены, и тогда даже самые мелкие правонарушения могут послужить причиной принятия серьезных мер в отношении нарушителей.