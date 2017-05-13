Патриарх Кирилл призвал молодежь прекратить смотреться в зеркало

Патриарх Кирилл обратился к молодежи России с призывом обратить внимание на внутреннюю красоту, отметив, что сейчас все смотрят лишь на отражение в зеркале. Политик указал на краткосрочность внутреннего облика и на вечность истинной душевной красоты.

Своими размышлениями Патриарх поделился на открытии Рождественских учений, которые проводятся с образовательной целью. Священнослужитель обратился к молодому населению России с призывом отказаться от самолюбования.

По словам Патриарха Кирилла, сейчас нынешнее поколение молодежи не обращает внимания на облик души, ставя в приоритет внешнюю, иллюзорную красоту. Священнослужитель указал на важность внутреннего состояния человека. Также он заявил, что на современного человека слишком давят глянец и СМИ, пропагандирующие красоту внешности.

Патриарх Кирилл указал, что человеку стоит беспокоиться о внутренней красоте. Это, отметил он, куда важнее внешности. По словам Патриарха, со временем вся внешность меркнет, а вот внутренняя, духовная красота остается с человеком навсегда.