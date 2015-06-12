Онкобольная девушка из Китая женилась сама на себе

По данным зарубежных СМИ, 21-летняя жительница Китая Янг Чуньян узнала о своем страшном диагнозе и упала без сознания от шока прямо в клинике. После брат девушки навестил ее в клинику, и она поделилась с ним своим желанием сыграть свадьбу с самой собой.

Она всю жизнь мечтала надеть белое пышное свадебное платье, но теперь из-за болезни опасается, что это никогда не произойдет.

Молодой человек поддержал свою сестру и попросил помощи у волонтеров. Совместно они организовали свадебную церемонию прямо в клинике. В коридоре заведения бы постелен розовый ковер, по нему зашла одинокая девушка в свадебном платье и букетом в руках.

Чтобы порадовать больную, даже привезли свадебный торт. После свадебной церемонии девушка подписала все необходимые документы, в которых она завещала свои органы для пересадки, в случае если не поравится.

"Мне помогли множество добрых людей. Они мне подарили надежду, и я стала смелее. И теперь не важно, смогу ли я вылечится или нет,- теперь я не боюсь", - поделилась невеста.

Ранее стало известно, что 28-летний Китая взял в жены надувную куклу. Молодой человек очень хотел жениться, однако когда врачи подтвердили у парня рак, он не стал шокировать свою девушку возможной скорой его смертью, и женился на секс-кукле.