Замглавы Минюста привел ЕСПЧ доводы о правомерности мер, применяемых к Навальному

Замглавы Министерства юстиции Михаил Гальперин привел ЕСПЧ доводы о правомерности мер, которые применялись к оппозиционеру Алексею Навальному во время задержаний на несанкционированных митингах в 2012-2014 годах. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Как стало известно, в среду, 24 января, Михаил Гальперин выступил на слушаниях в Большой Палате в рамках пересмотра постановления по жалобам Алексея Навального. В сообщении Минюста сказано, что во время своего выступления Гальперин со ссылками на аналогичную практику Европейского Суда, а также на конкретные доводы и факты, привел докозательства того, что в рассматриваемом деле отсутствует нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ведомство уточняет, что позиция властей РФ была сформирована Минюстом с участием компетентных госорганов, а само постановление Большой Палаты ЕСПЧ будет оглашено позже.