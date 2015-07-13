Занятие оральным сексом может привести к заболеванию раком

Менее 50% жителей России, которые были опрошены работниками ВЦИОМ, знают о вирусе папиллома человека. О данных результатах рассказали специалисты во время презентации результатов сделанных в ходе исследования об уровне информированности жителей РФ о ВПЧ и связанных с ним заболеваний.

Отмечается, что количество представителей среди мужчин, которые смогли ответить положительно на данный вопрос, оказалось гораздо меньше, чем среди женщин, а именно 31% против 53%, хотя также могут быть подвержены вероятности заболеваниям, которые связаны с ВПЧ, а также развитием онкологических болезней.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) - вирус, который передается в результате половых отношений. Согласно информации ВЦИОМ, около 70-80% сексуально активных граждан страны инфицируется ВПЧ в течение своей жизни. Учитывая, тот факт, что человеческий организм не способен сам справиться с вирусом, заболевание может привести и к пагубным последствиям, среди, которых присутствует рак шейки матки, рак мужских половых органов, анальный рак, а также рак горла.