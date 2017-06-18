28 января москвичи смогут пройти психологические тренинги бесплатно

В столице 28-го января будет дан старт психопросветительскому проекту под названием «Сказать не могу молчать». Жители Москвы будут иметь возможность совершенно безвозмездно получить консультацию психолога, психиатра, а так же посетить тренинги.

Как проинформировали в пресс-центре городского департамента здравоохранения, первое мероприятие, связанное с этим проектом, стартует 28 января в обед, пройдет оно в здании Библиотеки №192, которая находится по адресу: ул. Старобитцевская 23.

В этот день жители и гости столицы будут иметь возможность ознакомиться с жизнью и творчеством людей, которые имеют особенности в психическом развитии, так же у гостей будет возможность поучаствовать в психологических тренингах, весьма интересных мастер-классах в которых, будут использованы арттерапевтические методики, сообщают СМИ.

Помимо этого, москвичи будут иметь возможность получения анонимной консультации специалистов.