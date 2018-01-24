Саакашвили высмеяли в Сети за отрывок из его фильма об Украине

Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили высмеяли в социальной сети из-за появившегося в Интернете отрывка его фильма об Украине. Многие отметили, что Саакашвили всю жизнь не тем занимался.

В Сети появился отрывок из фильма Михаила Саакашвили, который получил название "Возрождение Украины". В отрывке он прогуливается по Черноморскому побережью и рассказывает о преимуществе пляжей. Саакашвили восторгается красотой природы и в конце ролика плашмя падает на песок, раскинув руки и ноги.

Пользователи соцсетей стали публиковать пародии на фильм Саакашвили, в одной из которых в политика стреляет Чак Норрис и он падает на песок. Многие также предположили, что политик всю жизнь занимался не тем, так как у него хорошо получается играть морскую звезду.