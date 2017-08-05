Верховный суд отменил решение о выдворении журналиста Али Феруза

24 января на сайте Верховного суда появилось сообщение, в котором указывается, что решение Мосгорсуда о выдворении журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова – Али Феруза необходимо пересмотреть. Решение отправили на еще одно рассмотрение, после чего будут известны окончательные результаты дела.

Как указано в сообщении, в ходе заседания суду не было предоставлено правовых оценок доводов журналиста. Его намеревались выдворить из России за работу, которую ту выполнял, не имея должного документального разрешения.

В суде отметили, что дело нуждается в повторной оценке. Так, дело журналиста будет рассматриваться еще раз. Мосгорсуд снова будет вести данный процесс, заново рассматривая все обстоятельства.

Такое решение было утверждено после жалобы самого журналиста Али Феруза. Суд отметил, что пересмотр дела был назначен в рамках соблюдения «критериев обоснованности, разума и пропорций».