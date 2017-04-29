Финалистку «Мисс Италия» затравили в Сети за дефиле с ребенком

Финалистка «Мисс Италии» Алессия Спаньюло, которая прошлась на дефиле со своей полугодовалой дочерью, жалуется на травлю в Сети. По словам девушки, ей пишут пугающие и нелестные комментарии, осуждающие ее выход на подиум с ребенком.

Как стало известно, финалистка конкурса не смогла оставить свою дочь с другими членами семьи. Отец ребенка был на работе, а мама модели также не смогла ей помочь. В итоге, Алессия Спаньюло взяла ребенка с собой на конкурс. Другие модели отзывчиво предлагали ей посидеть с малышкой, пока ты проходила бы дефиле. Но, участница конкурса отказалась от помощи и вышла на подиум с ребенком.

В Сети поступок нашел мало одобрения. Большинство пользователей весьма негативно отреагировали на дефиле с ребенком. По мнению некоторых комментаторов, Алессия Спаньюло намеренно взяла с собой дочь, чтобы манипулировать добротой жюри.

Также модель жалуется, что ей желают смерти. Пользователи начали открытую травлю девушки. Они утверждают, что модели не стоило идти на конкурс, если на это у нее не было возможности. Также многие указывают, что женщина должна быть домохозяйкой.